Копылов Дмитрий Акимович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Копылов Аким Иванович
Мать: Копылова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.
Сын: Копылов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Копылова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
20.02.1857
Сын: Копылов Никандр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Копылов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно