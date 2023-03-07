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Копылов Дмитрий Акимович

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Копылов Аким Иванович

Мать: Копылова Анна Алексеевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1853 ст.

Сын: Копылов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Копылова Анна Артемьевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1857

Сын: Копылов Никандр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Копылов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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