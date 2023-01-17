Копылова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Копылов Аким Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Акилина Акимовна
Отец ребёнка: Копылов Аким Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Копылов Аким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно