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Копылова Анна Алексеевна

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Копылов Аким Иванович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Акилина Акимовна

Отец ребёнка: Копылов Аким Иванович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Копылов Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Копылов Аким Иванович

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Аким Иванович

Смерть
Неизвестно
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