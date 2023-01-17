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Соболев Иллирик Николаевич

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.03.1925

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Около 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1925

Отец: Соболев Николай Флавианович

Мать: Соболева Мария Михайловна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
02.10.1943
Место призыва Орджоникидзевский РВК, Молотовская обл., г.Молотов, Орджоникидзевский район.
Военная награда
1945
Награждён медалью"За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг "
Военная награда
1945
Награждён "Орденом Красной Звезды "
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Александра Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Александра Макаровна

Смерть
1967
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