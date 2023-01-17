Соболев Иллирик Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1925
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1925
Призыв на военную службу
02.10.1943
Место призыва Орджоникидзевский РВК, Молотовская обл., г.Молотов, Орджоникидзевский район.
Военная награда
1945
Награждён медалью"За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг "
Военная награда
1945
Награждён "Орденом Красной Звезды "
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соболева Александра Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967