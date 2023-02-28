Соболева (Соболева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Соболева) Ольга Николаевна

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.04.1915 ст.

Дата смерти

07.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1915 ст.

Отец: Соболев Николай Флавианович

Мать: Соболева Мария Михайловна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1939

Дочь: Киреева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Киреев Михаил Иванович

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.09.1945

Сын: Киреев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Киреев Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.09.1945

Муж: Киреев Михаил Иванович

Смерть
07.05.1986
Москва, город федерального значения Москва
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