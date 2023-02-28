Соболева (Соболева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1915 ст.
Дата смерти07.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1915 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1939
Дочь: Киреева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Киреев Михаил Иванович
Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.09.1945
Сын: Киреев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Киреев Михаил Иванович
Бракосочетание
26.09.1945
Смерть
07.05.1986