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Киреев Михаил Иванович

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Место рождения

Юраково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.08.1907 ст.

Дата смерти

07.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1907 ст.

Отец: Киреев Иван Иванович

Мать: Киреева Анастасия Кузьминична

Юраково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
1925
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
с 1925 года перешёл работать слесарем-монтером на электромеханический завод "Ревтруд" (Тамбов),на котором проработалдо 1928 год
Работа или профессия
1929
Решением Ухтомского райкома партии и райкома комсомола был направлен для работы в колонию N2 ОГПУ, где проработал1929 год по культурно-массовой работе секретарём комсомольской организации колонии и ч... Показать все
Образование
С 1930 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
С 1930г по рекомендации Ухтомского райкома Михаил Иванович пошёл на учёбу в Московский Энергетический институт (МЭИ), который окончил в 1935 году по специальности "центральные электрические станции"(... Показать все
Работа или профессия
С 1935 по 1939
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
НКТП был направлен в г.Горький для работы на ГОГРЕСе, где проработал с1935 по 1939г сначала инженером цеха защиты и автоматики, затем главным инженером капитального строительства ГОГРЭС
Рождение ребёнка
27.08.1939

Дочь: Киреева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Соболева Ольга Николаевна

Каменское, Дніпропетровська область
Работа или профессия
С 1939 по 1940
Каменское, Дніпропетровська область
По направлению Наркомата электростанций 1939 и 1940 годы работал на строительстве ДДГРЭС начальником технического отдела строительства Днепродзержинской ГРЭС, затем начальником электромонтажных раб... Показать все
Работа или профессия
С 01.01.1941 по ?.10.1945
Москва, город федерального значения Москва
работал в хозяйстве Моссовета в должности зам.главного инженера Лихоборского канализационного комбината
Военная служба
С 1941 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
политрук роты народного ополчения, воинское звание инженер-капитан
Рождение ребёнка
13.09.1945

Сын: Киреев Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Соболева Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.09.1945

Жена: Соболева Ольга Николаевна

Работа или профессия
С ?.10.1945 по ?.10.1962
Москва, город федерального значения Москва
С октября 1945г по октябрь 1962г работал в Наркомате электростанций начальником технического отдела Госэнергонадзора Минэнерго СССР.
Военная награда
1945
Москва, город федерального значения Москва
Награждён медалью "За оборону Москвы "
Работа или профессия
С ?.10.1962 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
С октября 1962г работал старшим экспертом отдела энергетики и электрификации Госплана СССР, занимался вопросами планирования производства и потребления электроэнергии Украинской ССР, Молдавской ССР, М... Показать все
Смерть
07.09.1986
Москва, город федерального значения Москва
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