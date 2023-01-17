Соболева (Ильинская) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Ильинская) Любовь Александровна

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Место рождения

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.09.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1857 ст.

Отец: Ильинский Александр

Мать: не указана

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.11.1876 ст.

Муж: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1877 ст.

Сын: Соболев Александр Флавианович

Отец ребёнка: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Чижово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.

Сын: Соболев Феодосий Флавианович

Отец ребёнка: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Чижово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.

Сын: Соболев Николай Флавианович

Отец ребёнка: Соболев Флавиан Варсонофиевич

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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