Соболева (Ильинская) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1857 ст.
Отец: Ильинский Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1877 ст.
Сын: Соболев Александр Флавианович
Отец ребёнка: Соболев Флавиан Варсонофиевич
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.
Сын: Соболев Феодосий Флавианович
Отец ребёнка: Соболев Флавиан Варсонофиевич
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.
Сын: Соболев Николай Флавианович
Отец ребёнка: Соболев Флавиан Варсонофиевич
Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно