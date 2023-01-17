Соболев Флавиан Варсонофиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Флавиан Варсонофиевич

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Место рождения

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.01.1852

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1852

Отец: Соболев Варсонофий Семёнович

Мать: Соболева Анфия Александровна

Юковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.11.1876 ст.

Жена: Соболева Любовь Александровна

Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1877 ст.

Сын: Соболев Александр Флавианович

Мать ребёнка: Соболева Любовь Александровна

Чижово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.

Сын: Соболев Феодосий Флавианович

Мать ребёнка: Соболева Любовь Александровна

Чижово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.

Сын: Соболев Николай Флавианович

Мать ребёнка: Соболева Любовь Александровна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1891
Чижово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дьякон причетчик Сямженской Покровской церкви
Работа или профессия
01.05.1916 ст.
Подгорная, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Николаевской Тафтенской ц. Тотемского уезда.
Смерть
После 1916
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