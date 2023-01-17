Соболев Флавиан Варсонофиевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1852
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1852
Бракосочетание
03.11.1876 ст.
Марьинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1877 ст.
Сын: Соболев Александр Флавианович
Мать ребёнка: Соболева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
12.01.1880 ст.
Сын: Соболев Феодосий Флавианович
Мать ребёнка: Соболева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.
Сын: Соболев Николай Флавианович
Мать ребёнка: Соболева Любовь Александровна
Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1891
Дьякон причетчик Сямженской Покровской церкви
Работа или профессия
01.05.1916 ст.
Подгорная, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Николаевской Тафтенской ц. Тотемского уезда.
Смерть
После 1916