деревня Чижово, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чижово

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 286. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9940Чиживо, с. каз.при р. Реже.101144103650Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость
1306. Чижово, село бывшее государственное, при речке Чижовке, дворов 13, жителей 92, 2 церкви православных шк., лавка, торжок

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Куракинская волость
3333ЧижевоСяменжевское.Покровскийбывшие государственные751,5226562

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость
Чижево83665селоРусские367077147

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Куракинский сельсовет
Чижово (сс,скков,больница,почт. аг.,изб.-чит.,библ.,кред. т-во,льнов. т-во,правл. маслод. арт.,2 торг. завед.,изба-чит.,библ) 4606селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 159 км. Летнее: —.2538

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
33636Чижоводеревня60°01'с.ш.41°37'в.д.P-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418162д Чижоводеревня

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