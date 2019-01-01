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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 286. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9940Чиживо, с. каз.при р. Реже.101144103650Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1306. Чижово, село бывшее государственное, при речке Чижовке, дворов 13, жителей 92, 2 церкви православных шк., лавка, торжок
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3333ЧижевоСяменжевское.Покровскийбывшие государственные751,5226562
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Чижево83665селоРусские367077147
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Чижово (сс,скков,больница,почт. аг.,изб.-чит.,библ.,кред. т-во,льнов. т-во,правл. маслод. арт.,2 торг. завед.,изба-чит.,библ) 4606селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: —.Зимнее: 159 км. Летнее: —.2538
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33636Чижоводеревня60°01'с.ш.41°37'в.д.P-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418162д Чижоводеревня