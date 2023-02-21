Монастырский Служка Иван Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Слуга Фирс Яковлев
Мать: не указана
...-1718? 1 бракосочетание, 1 жена 1718 родился первый ребёнок Артемий МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722 - смерть ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван Фирсов 45=1697... Показать все
Рождение ребёнка
1718
Сын: Артём Иванов
Мать ребёнка: Первая Жена ---
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 8 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Артемий 20=1718 ИВ-1739 Артём 21=1718 ИВ-1740-1760 Артемия нет
Рождение ребёнка
1722
Сын: Леонтий Иванов
Мать ребёнка: Первая Жена ---
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 12 лет! МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мина Иванов
Мать ребёнка: Первая Жена ---
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 13 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мина 15=1723 ИВ-1739 Мина 16=1723 ИВ-1740 Мина 17=1723 ИВ-1741 Мина 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Первая Жена ---
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 Марфы нет ИВ-1741 Марфа 17=1724 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 20=1724 ИВ-1745-1760 Марфы нет (где она? вышла замуж?)
Рождение ребёнка
1729
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Вторая Жена Агафья Аверкиева
ИВ-1737. --- ИВ-1738 Фёдор 9=1729 ИВ-1739 Феодор 10=1729 ИВ-1740 Феодор 11=1729 ИВ-1741 Феодор 12=1729 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фёдор 15=1729 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Фёдор 18=1728... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Агафья Аверкиева
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Марина 8=1730 ИВ-1739 Марина 9=1730 ИВ-1740 Марина 10=1730 ИВ-1741-1760 Марины нет (где она?)
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Агафья Аверкиева
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Феодосия 4=1736 ИВ-1738 Феодосия 5=1736 ИВ-1740 Федосья 6=1736 ИВ-1741 Федосья 7=1736 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия 10=1734 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Феодоси... Показать все
Бракосочетание
29.05.1740
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1740 29.05.1740 Деревни Михайлова служка Иван Фирсов вдовец с девкою деревни Кулигина крестьянской дочерью Анной Назаровой полувторым браком
Рождение ребёнка
27.12.1744
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Четвёртая Жена Феодосия Васильева
ИВ-1744 Степана нет МК-1744 27.12.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Фирсова сын Стефан ИВ-1746 Стефан 3=1743 ИВ-1747 Стефан 3=1744 ИВ-1748 Стефан 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Стефан 5=1745 ИВ-1751 С... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1748
Сын: Тит Иванов
Мать ребёнка: Четвёртая Жена Феодосия Васильева
ИВ-1748 Ивана нет МК-1748 02.04.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Ивана Фирсова сын Тит ИВ-1749 --- ИВ-1750 Тит 2=1748 ИВ-1751 Тит 6=1745 ИВ-1752 Тит 24 (А ДОЛЖНО БЫТЬ, 4=1748) ИВ-1753 Тит 10=1743 ... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Четвёртая Жена Феодосия Васильева
ИВ-1737-1747 Параскевы нет ИВ-1758 Параскева 10=1748 ИВ-1759 Параскева 19=1740 ИВ-1760 Параскевы нет
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена ---
Смерть
Неизвестно