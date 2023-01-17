Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения27.12.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1744
ИВ-1744 Степана нет МК-1744 27.12.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Фирсова сын Стефан ИВ-1746 Стефан 3=1743 ИВ-1747 Стефан 3=1744 ИВ-1748 Стефан 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Стефан 5=1745 ИВ-1751 С... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно