Четвёртая Жена Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1741 Феодосия Васильева 40=1701 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия Васильева 42=1702 МК-1744 27.12.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Фирсова сын Стефан - рождение ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1744
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1744 Степана нет МК-1744 27.12.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Фирсова сын Стефан ИВ-1746 Стефан 3=1743 ИВ-1747 Стефан 3=1744 ИВ-1748 Стефан 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Стефан 5=1745 ИВ-1751 С... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1748
Сын: Тит Иванов
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1748 Ивана нет МК-1748 02.04.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Ивана Фирсова сын Тит ИВ-1749 --- ИВ-1750 Тит 2=1748 ИВ-1751 Тит 6=1745 ИВ-1752 Тит 24 (А ДОЛЖНО БЫТЬ, 4=1748) ИВ-1753 Тит 10=1743 ... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1737-1747 Параскевы нет ИВ-1758 Параскева 10=1748 ИВ-1759 Параскева 19=1740 ИВ-1760 Параскевы нет
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно