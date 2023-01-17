Четвёртая Жена Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвёртая Жена Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1741 Феодосия Васильева 40=1701 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия Васильева 42=1702 МК-1744 27.12.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Фирсова сын Стефан - рождение ИВ-174... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1744

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1744 Степана нет МК-1744 27.12.1744 Деревни Михайлова у служки Ивана Фирсова сын Стефан ИВ-1746 Стефан 3=1743 ИВ-1747 Стефан 3=1744 ИВ-1748 Стефан 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Стефан 5=1745 ИВ-1751 С... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1748

Сын: Тит Иванов

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1748 Ивана нет МК-1748 02.04.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Ивана Фирсова сын Тит ИВ-1749 --- ИВ-1750 Тит 2=1748 ИВ-1751 Тит 6=1745 ИВ-1752 Тит 24 (А ДОЛЖНО БЫТЬ, 4=1748) ИВ-1753 Тит 10=1743 ... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

ИВ-1737-1747 Параскевы нет ИВ-1758 Параскева 10=1748 ИВ-1759 Параскева 19=1740 ИВ-1760 Параскевы нет
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монастырский Служка Иван Фирсов

Смерть
Неизвестно
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