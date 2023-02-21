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Слуга Фирс Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

15.09.1727

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1727 15.09.1727 Фирс Яковлев умер 70=1657
Рождение ребёнка
1686

Сын: Монастырский Служка Григорий Фирсов

Мать ребёнка: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Григорий Фирсов 52 ИВ-1739 Григорий Фирсов 53 ИВ-1740 Григорий Фирсов 54 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина - рождени... Показать все
Рождение ребёнка
1697

Сын: Монастырский Служка Иван Фирсов

Мать ребёнка: не указана

...-1718? 1 бракосочетание, 1 жена 1718 родился первый ребёнок Артемий МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722 - смерть ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван Фирсов 45 ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.09.1727
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1729 15.09.1727 Деревни Михайлова слуга Фирс Яковлев семидесяти лет. 70=1659
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