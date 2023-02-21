Слуга Фирс Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смерти15.09.1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1686
Сын: Монастырский Служка Григорий Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Григорий Фирсов 52 ИВ-1739 Григорий Фирсов 53 ИВ-1740 Григорий Фирсов 54 МК-1740 01.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Григория Фирсова сын Иван дочь Марина - рождени... Показать все
Рождение ребёнка
1697
Сын: Монастырский Служка Иван Фирсов
...-1718? 1 бракосочетание, 1 жена 1718 родился первый ребёнок Артемий МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722 - смерть ИВ-1737 --- ИВ-1738 Иван Фирсов 45 ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1727
МК-1729 15.09.1727 Деревни Михайлова слуга Фирс Яковлев семидесяти лет. 70=1659