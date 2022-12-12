Фёдор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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1729
ИВ-1738 Фёдор 9=1729 ИВ-1739 Феодор 10=1729 ИВ-1740 Феодор 11=1729 ИВ-1741 Феодор 12=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фёдор 15=1729 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Фёдор 18=1728 ИВ-1748, 1749 ---, 1751,... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1748
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
МК-1748 23.09.1748 Той же деревни (Михайлова) у крестьянина Фёдора Иванова сын Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно