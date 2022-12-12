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Фёдор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов

Мать: Первая Жена Агафья Аверкиева

ИВ-1738 Фёдор 9=1729 ИВ-1739 Феодор 10=1729 ИВ-1740 Феодор 11=1729 ИВ-1741 Феодор 12=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фёдор 15=1729 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Фёдор 18=1728 ИВ-1748, 1749 ---, 1751,... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1748

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 23.09.1748 Той же деревни (Михайлова) у крестьянина Фёдора Иванова сын Иван
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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