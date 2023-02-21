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Леонтий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

05.10.1727

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов

Мать: Первая Жена ---

Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 12 лет! МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.10.1727
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722
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