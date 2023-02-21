Леонтий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти05.10.1727
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов
Мать: Первая Жена ---
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 12 лет! МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1727
МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722