Первая Жена ---
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Артём Иванов
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 8 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Артемий 20=1718 ИВ-1739 Артём 21=1718 ИВ-1740-1758 Артемия нет
Рождение ребёнка
1722
Сын: Леонтий Иванов
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 12 лет! МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722
Рождение ребёнка
1723
Сын: Мина Иванов
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 13 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мина 15=1723 ИВ-1739 Мина 16=1723 ИВ-1740 Мина 17=1723 ИВ-1741 Мина 18=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1741 Марфа 17=1724 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 20=1724 ИВ-1746-1758 Марфы нет (где она? вышла замуж?)
Бракосочетание
Неизвестно