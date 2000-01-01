Первая Жена --- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена ---

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Артём Иванов

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 8 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Артемий 20=1718 ИВ-1739 Артём 21=1718 ИВ-1740-1758 Артемия нет
Рождение ребёнка
1722

Сын: Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 12 лет! МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722
Рождение ребёнка
1723

Сын: Мина Иванов

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 13 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мина 15=1723 ИВ-1739 Мина 16=1723 ИВ-1740 Мина 17=1723 ИВ-1741 Мина 18=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов

ИВ-1741 Марфа 17=1724 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 20=1724 ИВ-1746-1758 Марфы нет (где она? вышла замуж?)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монастырский Служка Иван Фирсов

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