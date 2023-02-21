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Мина Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов

Мать: Первая Жена ---

Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 13 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мина 15=1723 ИВ-1739 Мина 16=1723 ИВ-1740 Мина 17=1723 ИВ-1741 Мина 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Минин

Мать ребёнка: Матрона Иванова

ИВ-1748-1752 Василия нет ИВ-1753 Василей 5=1748 ИВ-1754-1760 Василия нет (где он?)
Рождение ребёнка
05.02.1754

Дочь: Агафья Минина

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1754 05.02.1754 Деревни Михайлова у крестьянина Мины Иванова дочь Агафия ИВ-1754-1760 Агафии нет РС-1782, страница 1274 (МИХАЙЛОВО) У них дочери Агафья выдана в замужество в село Присек за крестья... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Минина

Мать ребёнка: Матрона Иванова

МИХАЙЛОВО ИВ-1760 Парасковия =1760 бракосочетание ЧУБАРКА [Эта Парасковья чья дочь: Ивана Фирсова или Мины Иванова??? РС-1782, страница 1274 (МИХАЙЛОВО) У них дочь Парасковья выдана в замужество той... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Минина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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