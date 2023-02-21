Мина Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1723
Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов
Мать: Первая Жена ---
Агафья Аверкиева не его мать! Она не могла родить его в 13 лет! ИВ-1737 --- ИВ-1738 Мина 15=1723 ИВ-1739 Мина 16=1723 ИВ-1740 Мина 17=1723 ИВ-1741 Мина 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Минин
Мать ребёнка: Матрона Иванова
ИВ-1748-1752 Василия нет ИВ-1753 Василей 5=1748 ИВ-1754-1760 Василия нет (где он?)
Рождение ребёнка
05.02.1754
Дочь: Агафья Минина
Мать ребёнка: Матрона Иванова
МК-1754 05.02.1754 Деревни Михайлова у крестьянина Мины Иванова дочь Агафия ИВ-1754-1760 Агафии нет РС-1782, страница 1274 (МИХАЙЛОВО) У них дочери Агафья выдана в замужество в село Присек за крестья... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Минина
Мать ребёнка: Матрона Иванова
МИХАЙЛОВО ИВ-1760 Парасковия =1760 бракосочетание ЧУБАРКА [Эта Парасковья чья дочь: Ивана Фирсова или Мины Иванова??? РС-1782, страница 1274 (МИХАЙЛОВО) У них дочь Парасковья выдана в замужество той... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Минина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно