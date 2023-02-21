Вторая Жена Агафья Аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти27.04.1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1727 05.10.1727 Деревни Михайлова у слуги Ивана Фирсова сын Леонтий 5=1722 - смерть (это не её сын? она же не могла родить в 12 лет?) ИВ-1737 --- ИВ-1738 Агафья Аверкиева 28=1710 ИВ-1739 Агафья Ав... Показать все
Рождение ребёнка
1729
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1737. --- ИВ-1738 Фёдор 9=1729 ИВ-1739 Феодор 10=1729 ИВ-1740 Феодор 11=1729 ИВ-1741 Феодор 12=1729 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Фёдор 15=1729 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Фёдор 18=1728... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Марина 8=1730 ИВ-1739 Марина 9=1730 ИВ-1740 Марина 10=1730 ИВ-1741-1760 Марины нет (где она?)
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Монастырский Служка Иван Фирсов
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Феодосия 4=1736 ИВ-1738 Феодосия 5=1736 ИВ-1740 Федосья 6=1736 ИВ-1741 Федосья 7=1736 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феодосия 10=1734 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Феодоси... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1740
МК-1740 27.04.1740 Деревни Михайлова у монастырского служки Ивана Фирсова жена его Агафия Аверкиева=30