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Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов

Мать: Первая Жена ---

ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 Марфы нет ИВ-1741 Марфа 17=1724 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 20=1724 ИВ-1745-1760 Марфы нет (где она? вышла замуж?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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