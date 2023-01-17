Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Монастырский Служка Иван Фирсов
Мать: Первая Жена ---
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 Марфы нет ИВ-1741 Марфа 17=1724 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Марфа 20=1724 ИВ-1745-1760 Марфы нет (где она? вышла замуж?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно