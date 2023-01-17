Вторая Жена Анна Назарова/Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
КУЛИГИНО *** МИХАЙЛОВО МК-1740 29.05.1740 бракосочетание 1740??? смерть?
Бракосочетание
29.05.1740
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1740 29.05.1740 Деревни Михайлова служка Иван Фирсов вдовец с девкою деревни Кулигина крестьянской дочерью Анной Назаровой полувторым браком ИВ-1740 Анна Лазарева 30=1710 ИВ-1741 Анны Лазаревой нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кулигино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1740
1740???