Вторая Жена Анна Назарова/Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Анна Назарова/Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

КУЛИГИНО *** МИХАЙЛОВО МК-1740 29.05.1740 бракосочетание 1740??? смерть?
Бракосочетание
29.05.1740

Муж: Монастырский Служка Иван Фирсов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1740 29.05.1740 Деревни Михайлова служка Иван Фирсов вдовец с девкою деревни Кулигина крестьянской дочерью Анной Назаровой полувторым браком ИВ-1740 Анна Лазарева 30=1710 ИВ-1741 Анны Лазаревой нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кулигино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1740
1740???
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