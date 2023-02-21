Безгодова (Сарапульцова) Агрипина Софроновна
Место рожденияПожевская волость ( Соликамский уезд, Пермский край)
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
1830 ст.
Пожевская волость ( Соликамский уезд, Пермский край)
Рождение ребёнка
02.12.1860 ст.
Сын: Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Пожевская (Пожвинская) волость ( Соликамский уезд)
Место происхождения: вол. Пожевская Сын мастерового Дата рождения: 02.12.1860. Дата крещения: 04.12.1860 Отец Безгодов Егор Архипович, Мать Безгодова Агрипина Софроновна. Восприемник при крещении ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Дочь: Поспелова Калерия Георгиевна
Отец ребёнка: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Чужево, Соликамский уезд, Пермская губерния
Год рождения высчитан по записи о венчании в возрасте 23 лет в 1885 году. Современное название места рождения - предположительное. В МК в записи о ее венчании записано, что она "Соликамского уезда Пож... Показать все
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Баранова Фекла Георгиевна
Отец ребёнка: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Мастерская дочь ( дочь мастерового Соликамского уезда Пожевской волости (Пожевского завода)
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Безгодов Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Место рождения выбрано по современной карте. В те годы это была Пожевская волость Соликамский уезд. Место рождения выбрано с большой степенью вероятности, т.к. при бракосочетании Федора с Верой воспр... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.
Дочь: Шестакова Серафима Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
волость Пожевская ( Соликамский уезд, Пермский край)
Дочь мастерового Пожевской волости. Восприемниками при крещении были Полазниковской волости мастеровой Григорий Иванов Соларев и мастерская дочь Екатерина Абрамова Баженова.Источник: ГАПК Ф.37.Оп.1. Д... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1874
Сын: Безгодов Дмитрий Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Безгодов Георгий (Егор) Архипович
Пожевская волость, Соликамский уезд
Сын мастерового. Место происхождения: уезд Соликамский, вол. Пожевская Дата рождения: 08.10.1874. Дата крещения: 10.10.1874 Отец Безгодов Егор Архипович, Мать Безгодова Агрипина Софроновна, Источн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно