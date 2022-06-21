Безгодов Николай Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)

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Место рождения

Пожевская (Пожвинская) волость ( Соликамский уезд)

Дата рождения

02.12.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1860 ст.

Отец: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать: Безгодова Агрипина Софроновна

Пожевская (Пожвинская) волость ( Соликамский уезд)
Место происхождения: вол. Пожевская Сын мастерового Дата рождения: 02.12.1860. Дата крещения: 04.12.1860 Отец Безгодов Егор Архипович, Мать Безгодова Агрипина Софроновна. Восприемник при крещении ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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