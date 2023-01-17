Безгодов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодов Николай Николаевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

21.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884 ст.

Отец: Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Восприемники на крещении: Баранов Николай Петрович (муж Феклы, тети по отцу) и Безгодова Серафима Георгиевна, мастерская девица (тетя по отцу). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви за 1884 г., стр.35... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безгодова Пелагия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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