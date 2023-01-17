Безгодов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884 ст.
Отец: Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)
Мать: не указана
Восприемники на крещении: Баранов Николай Петрович (муж Феклы, тети по отцу) и Безгодова Серафима Георгиевна, мастерская девица (тетя по отцу). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви за 1884 г., стр.35... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно