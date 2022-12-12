Безгодова Мария Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1887 ст.
Сын: Безгодов Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)
Пермь, Пермский, Пермский край
Восприемник на крещении Иоанна : Баранова Фекла Георгиевна, тетя по отцу.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно