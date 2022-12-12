Безгодова Мария Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова Мария Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1887 ст.

Сын: Безгодов Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)

Пермь, Пермский, Пермский край
Восприемник на крещении Иоанна : Баранова Фекла Георгиевна, тетя по отцу.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безгодов Николай Егорович (Георгиевич)

Смерть
Неизвестно
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