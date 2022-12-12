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Безгодов Федор Георгиевич

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Место рождения

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать: Безгодова Агрипина Софроновна

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место рождения выбрано по современной карте. В те годы это была Пожевская волость Соликамский уезд. Место рождения выбрано с большой степенью вероятности, т.к. при бракосочетании Федора с Верой воспр... Показать все
Бракосочетание
02.05.1893 ст.

Жена: Безгодова Вера Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Невесте - 18 лет, она - дочь умершего Пермского мещанина Льва Васильева Овцына. Это ее первый брак. Жениху - 28 лет, он вдовец, и это его второй брак. Восприемники: по жениху - Баталов Гавриил Михайл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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