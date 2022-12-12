Безгодов Федор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1865 ст.
Место рождения выбрано по современной карте. В те годы это была Пожевская волость Соликамский уезд. Место рождения выбрано с большой степенью вероятности, т.к. при бракосочетании Федора с Верой воспр... Показать все
Бракосочетание
02.05.1893 ст.
Жена: Безгодова Вера Львовна
Пермь, Пермский, Пермский край
Невесте - 18 лет, она - дочь умершего Пермского мещанина Льва Васильева Овцына. Это ее первый брак. Жениху - 28 лет, он вдовец, и это его второй брак. Восприемники: по жениху - Баталов Гавриил Михайл... Показать все
Смерть
Неизвестно