Сарапульцова Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1820 и 1825 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.
Сын: Сарапульцов Михаил Софронович
Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Безгодова Агрипина Софроновна
Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович
Пожевская волость ( Соликамский уезд, Пермский край)
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Сарапульцов Афанасий Софронович
Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович
Год рождения Афанасия высчитала по записи в МК о его смерти. В МК Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда Пожевской волости, Пожевского завода - Ф.37. Оп.2. Д.408 - есть запись, что Афанасий Сарапуль... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапульцова Александра Софроновна
Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович
Место рождения - предположительное. Вероятно, что это Елизавето-Пожевский или Пожевский завод.
Смерть
Неизвестно