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Сарапульцова Мария Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1820 и 1825 ст.

Муж: Сарапульцов Софрон Стефанович

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.

Сын: Сарапульцов Михаил Софронович

Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Безгодова Агрипина Софроновна

Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович

Пожевская волость ( Соликамский уезд, Пермский край)
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Сарапульцов Афанасий Софронович

Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович

Год рождения Афанасия высчитала по записи в МК о его смерти. В МК Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда Пожевской волости, Пожевского завода - Ф.37. Оп.2. Д.408 - есть запись, что Афанасий Сарапуль... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапульцова Александра Софроновна

Отец ребёнка: Сарапульцов Софрон Стефанович

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место рождения - предположительное. Вероятно, что это Елизавето-Пожевский или Пожевский завод.
Смерть
Неизвестно
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