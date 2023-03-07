Сарапульцов Софрон Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиПосле 1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Сарапульцов Стефан
Мать: не указана
Его происхождение и место его рождения вычислила по происхождению и месту рождения его сестры Елизаветы: в МК указано, что она - дочь работника Елизаветопожевского завода. Год рождения предположительн... Показать все
Бракосочетание
Между 1820 и 1825 ст.
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.
Сын: Сарапульцов Михаил Софронович
Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Безгодова Агрипина Софроновна
Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна
Пожевская волость ( Соликамский уезд, Пермский край)
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Сарапульцов Афанасий Софронович
Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна
Год рождения Афанасия высчитала по записи в МК о его смерти. В МК Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда Пожевской волости, Пожевского завода - Ф.37. Оп.2. Д.408 - есть запись, что Афанасий Сарапуль... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапульцова Александра Софроновна
Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна
Место рождения - предположительное. Вероятно, что это Елизавето-Пожевский или Пожевский завод.
Смерть
После 1842 ст.
Дата смерти предположительно, т.к. в 1843 году у него родился сын Афанасий.