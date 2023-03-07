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Сарапульцов Софрон Стефанович

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Место рождения

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

После 1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Сарапульцов Стефан

Мать: не указана

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Его происхождение и место его рождения вычислила по происхождению и месту рождения его сестры Елизаветы: в МК указано, что она - дочь работника Елизаветопожевского завода. Год рождения предположительн... Показать все
Бракосочетание
Между 1820 и 1825 ст.

Жена: Сарапульцова Мария Федотовна

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.11.1826 ст.

Сын: Сарапульцов Михаил Софронович

Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Безгодова Агрипина Софроновна

Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна

Пожевская волость ( Соликамский уезд, Пермский край)
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Сарапульцов Афанасий Софронович

Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна

Год рождения Афанасия высчитала по записи в МК о его смерти. В МК Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда Пожевской волости, Пожевского завода - Ф.37. Оп.2. Д.408 - есть запись, что Афанасий Сарапуль... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапульцова Александра Софроновна

Мать ребёнка: Сарапульцова Мария Федотовна

Елизавето-Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место рождения - предположительное. Вероятно, что это Елизавето-Пожевский или Пожевский завод.
Смерть
После 1842 ст.
Дата смерти предположительно, т.к. в 1843 году у него родился сын Афанасий.
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