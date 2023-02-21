Сарапульцов Афанасий Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти03.08.1874 ст.
ПолМужской
Отец
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Рождение
1843 ст.
Год рождения Афанасия высчитала по записи в МК о его смерти. В МК Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда Пожевской волости, Пожевского завода - Ф.37. Оп.2. Д.408 - есть запись, что Афанасий Сарапуль... Показать все
Бракосочетание
Между 1863 и 1869 ст.
Даты предположительные. В МК есть запись о рождении его дочери Анны ( двоюродной сестры Феклы) 28.02.1870.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарапулов Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Пермская губ., Кунгурский уезд, Воскумерская ( или Воскушерская вол.), дер. Верх-Седа (или Седа).
Смерть
03.08.1874 ст.
Есть запись в МК. Умер от чахотки в 31 год. Исходя из этой записи вычислила год его рождения.