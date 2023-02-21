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Сарапульцов Афанасий Софронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

03.08.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Сарапульцов Софрон Стефанович

Мать: Сарапульцова Мария Федотовна

Год рождения Афанасия высчитала по записи в МК о его смерти. В МК Свято-Троицкой церкви Соликамского уезда Пожевской волости, Пожевского завода - Ф.37. Оп.2. Д.408 - есть запись, что Афанасий Сарапуль... Показать все
Бракосочетание
Между 1863 и 1869 ст.

Жена: Сарапульцова Анна Уаровна

Даты предположительные. В МК есть запись о рождении его дочери Анны ( двоюродной сестры Феклы) 28.02.1870.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапулов Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Пермская губ., Кунгурский уезд, Воскумерская ( или Воскушерская вол.), дер. Верх-Седа (или Седа).
Смерть
03.08.1874 ст.
Есть запись в МК. Умер от чахотки в 31 год. Исходя из этой записи вычислила год его рождения.
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