Поспелова (Безгодова) Калерия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Безгодова) Калерия Георгиевна

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Место рождения

Чужево, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862 ст.

Отец: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать: Безгодова Агрипина Софроновна

Чужево, Соликамский уезд, Пермская губерния
Год рождения высчитан по записи о венчании в возрасте 23 лет в 1885 году. Современное название места рождения - предположительное. В МК в записи о ее венчании записано, что она "Соликамского уезда Пож... Показать все
Бракосочетание
1885 ст.

Муж: Поспелов Михаил Петрович

Соликамского уезда Пожевской волости мастерская дочь девица Калерия, 23 г. Жених - пермский мещанин, 24 г. Восприемники: Безгодов Федор Георгиевич, Соликамского уезда Пожевской волости мастеровой ( эт... Показать все
Смерть
Неизвестно
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