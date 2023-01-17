Поспелова (Безгодова) Калерия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1862 ст.
Год рождения высчитан по записи о венчании в возрасте 23 лет в 1885 году. Современное название места рождения - предположительное. В МК в записи о ее венчании записано, что она "Соликамского уезда Пож... Показать все
Бракосочетание
1885 ст.
Соликамского уезда Пожевской волости мастерская дочь девица Калерия, 23 г. Жених - пермский мещанин, 24 г. Восприемники: Безгодов Федор Георгиевич, Соликамского уезда Пожевской волости мастеровой ( эт... Показать все
Смерть
Неизвестно