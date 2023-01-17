Баранова (Безгодова) Фекла Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Безгодова) Фекла Георгиевна

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Место рождения

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать: Безгодова Агрипина Софроновна

Пожва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Мастерская дочь ( дочь мастерового Соликамского уезда Пожевской волости (Пожевского завода)
Бракосочетание
11.01.1884 ст.

Муж: Баранов Николай Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Пермский мещанин, 22 года, и мастерская дочь, девица 19 лет ( дочь мастерового Соликамского уезда, Пожевской волости ( Пожевского завода). В поручителях на венчании по жениху - Безгодов Николай, масте... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1886 ст.

Сын: Баранов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Отец - Пермский мещанин. Воспреемники на крещении: Палазинского завода и волости мастеровой Иоанн Тихонов Бусырев и мещанская девица Александра Петрова Баранова ( это сестра Николая Петровича, родилас... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.

Сын: Баранов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Брат Клавы. Восприемники при крещении: Безгодова Серафима Георгиевна, Соликамского уезда, Пожевской волости мастерская дочь, девица, (тетя по маме). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви. Ф.37. Оп.6. Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.

Дочь: Засыпкина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1902 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович

Смерть
1929
Пермь, Пермский, Пермский край
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