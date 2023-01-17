Баранова (Безгодова) Фекла Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Мастерская дочь ( дочь мастерового Соликамского уезда Пожевской волости (Пожевского завода)
Бракосочетание
11.01.1884 ст.
Пермский мещанин, 22 года, и мастерская дочь, девица 19 лет ( дочь мастерового Соликамского уезда, Пожевской волости ( Пожевского завода). В поручителях на венчании по жениху - Безгодов Николай, масте... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1886 ст.
Сын: Баранов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович
Отец - Пермский мещанин. Воспреемники на крещении: Палазинского завода и волости мастеровой Иоанн Тихонов Бусырев и мещанская девица Александра Петрова Баранова ( это сестра Николая Петровича, родилас... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.
Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович
Брат Клавы. Восприемники при крещении: Безгодова Серафима Георгиевна, Соликамского уезда, Пожевской волости мастерская дочь, девица, (тетя по маме). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви. Ф.37. Оп.6. Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.
Дочь: Засыпкина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1902 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Петрович
Смерть
1929