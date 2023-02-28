Засыпкина (Баранова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1894 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засыпкин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельничук Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засыпкин Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Засыпкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Засыпкин Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий
Смерть
Неизвестно