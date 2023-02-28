Засыпкина (Баранова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыпкина (Баранова) Вера Николаевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

18.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1894 ст.

Отец: Баранов Николай Петрович

Мать: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельничук Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыпкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Засыпкин Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Засыпкин Анатолий

Смерть
Неизвестно
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