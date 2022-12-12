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Баранов Николай Петрович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

06.07.1861 ст.

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1861 ст.

Отец: Баранов Петр Васильевич

Мать: Баранова Александра Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Запись о рождении - в МК Свято-Троицкой церкви Перми.
Бракосочетание
11.01.1884 ст.

Жена: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Пермский мещанин, 22 года, и мастерская дочь, девица 19 лет ( дочь мастерового Соликамского уезда, Пожевской волости ( Пожевского завода). В поручителях на венчании по жениху - Безгодов Николай, масте... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1886 ст.

Сын: Баранов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Отец - Пермский мещанин. Воспреемники на крещении: Палазинского завода и волости мастеровой Иоанн Тихонов Бусырев и мещанская девица Александра Петрова Баранова ( это сестра Николая Петровича, родилас... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.

Сын: Баранов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Брат Клавы. Восприемники при крещении: Безгодова Серафима Георгиевна, Соликамского уезда, Пожевской волости мастерская дочь, девица, (тетя по маме). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви. Ф.37. Оп.6. Д... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.

Дочь: Засыпкина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1902 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Фекла Георгиевна

Смерть
1826
Пермь, Пермский, Пермский край
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