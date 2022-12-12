Баранов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1888 ст.
Брат Клавы. Восприемники при крещении: Безгодова Серафима Георгиевна, Соликамского уезда, Пожевской волости мастерская дочь, девица, (тетя по маме). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви. Ф.37. Оп.6. Д... Показать все
Бракосочетание
26.05.1914
Жена: Баранова Раиса Павловна
Жениху -26 лет. Восприемники на венчании: Баранов Николай Николаевич (брат), Баранов Василий Николаевич (брат), Засыпкин Анатолий Александрович ( муж Веры Барановой, сестры)
Смерть
Неизвестно