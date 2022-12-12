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Баранов Петр Николаевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

03.05.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1888 ст.

Отец: Баранов Николай Петрович

Мать: Баранова Фекла Георгиевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Брат Клавы. Восприемники при крещении: Безгодова Серафима Георгиевна, Соликамского уезда, Пожевской волости мастерская дочь, девица, (тетя по маме). МК Свято-Троицкой (Слудской) церкви. Ф.37. Оп.6. Д... Показать все
Бракосочетание
26.05.1914

Жена: Баранова Раиса Павловна

Жениху -26 лет. Восприемники на венчании: Баранов Николай Николаевич (брат), Баранов Василий Николаевич (брат), Засыпкин Анатолий Александрович ( муж Веры Барановой, сестры)
Смерть
Неизвестно
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