Шестакова (Безгодова) Серафима Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияволость Пожевская ( Соликамский уезд, Пермский край)
Дата рождения29.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1872 ст.
волость Пожевская ( Соликамский уезд, Пермский край)
Дочь мастерового Пожевской волости. Восприемниками при крещении были Полазниковской волости мастеровой Григорий Иванов Соларев и мастерская дочь Екатерина Абрамова Баженова.Источник: ГАПК Ф.37.Оп.1. Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Шестаков
Смерть
Неизвестно