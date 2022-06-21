Шестакова (Безгодова) Серафима Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Безгодова) Серафима Георгиевна (Егоровна)

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Место рождения

волость Пожевская ( Соликамский уезд, Пермский край)

Дата рождения

29.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1872 ст.

Отец: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать: Безгодова Агрипина Софроновна

волость Пожевская ( Соликамский уезд, Пермский край)
Дочь мастерового Пожевской волости. Восприемниками при крещении были Полазниковской волости мастеровой Григорий Иванов Соларев и мастерская дочь Екатерина Абрамова Баженова.Источник: ГАПК Ф.37.Оп.1. Д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Шестаков

Смерть
Неизвестно
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