Безгодов Дмитрий Егорович (Георгиевич)
Место рожденияПожевская волость, Соликамский уезд
Дата рождения08.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874
Пожевская волость, Соликамский уезд
Сын мастерового. Место происхождения: уезд Соликамский, вол. Пожевская Дата рождения: 08.10.1874. Дата крещения: 10.10.1874 Отец Безгодов Егор Архипович, Мать Безгодова Агрипина Софроновна, Источн... Показать все
Смерть
Неизвестно