Безгодов Дмитрий Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодов Дмитрий Егорович (Георгиевич)

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Место рождения

Пожевская волость, Соликамский уезд

Дата рождения

08.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1874

Отец: Безгодов Георгий (Егор) Архипович

Мать: Безгодова Агрипина Софроновна

Пожевская волость, Соликамский уезд
Сын мастерового. Место происхождения: уезд Соликамский, вол. Пожевская Дата рождения: 08.10.1874. Дата крещения: 10.10.1874 Отец Безгодов Егор Архипович, Мать Безгодова Агрипина Софроновна, Источн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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