Петренко Самуил Патапиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.08.1840
Дата смерти18.08.1872
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Петренко Андрей Самуилович
Мать ребёнка: Петренко Евдокия Петровна
Дочь: Иваненко Матрона Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Дочь: Осовик Васса Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Дочь: Осовик Ефросиния Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Сын: Петренко Степан Самуилович
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Дочь: Елизавета Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Сын: Петренко Тимофей Самуилович
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Дочь: Коструб Елена Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Дочь: Татьяна Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна
Дочь: Евдокия Самуиловна
Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна