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Петренко Самуил Патапиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.08.1840

Дата смерти

18.08.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1840

Отец: Петренко Патапий Евстратьевич

Мать: Петренко Мария Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1870

Сын: Петренко Андрей Самуилович

Мать ребёнка: Петренко Евдокия Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1872

Дочь: Иваненко Матрона Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Евдокия Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1884

Сын: Петренко Иван Самуилович

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1886

Дочь: Осовик Васса Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Осовик Ефросиния Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1890

Сын: Петренко Степан Самуилович

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1892

Дочь: Елизавета Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1894

Сын: Петренко Тимофей Самуилович

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1896

Дочь: Коструб Елена Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Татьяна Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1902

Дочь: Евдокия Самуиловна

Мать ребёнка: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петренко Александра Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.08.1872
Харьковская губерния, Российская империя
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