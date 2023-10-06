Петренко (Мацуй) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1835
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1836
Сын: Петренко Григорий Патапиевич
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1838
Дочь: Татьяна Патапиевна
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1840
Сын: Петренко Самуил Патапиевич
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1842
Дочь: Анна Патапиевна
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1845
Сын: Петренко Матвей Патапиевич
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1848
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1850
Сын: Петренко Константин Патапиевич
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1851
Сын: Петренко Иосиф Патапиевич
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1854
Дочь: Екатерина Патапиевна
Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно