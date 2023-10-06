Петренко (Мацуй) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Мацуй) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мацуй Григорий Тимофеевич

Мать: Мацуй Василиса Григорьевна

Бракосочетание
08.02.1835

Муж: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1836

Сын: Петренко Григорий Патапиевич

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1838

Дочь: Татьяна Патапиевна

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1840

Сын: Петренко Самуил Патапиевич

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1842

Дочь: Анна Патапиевна

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1845

Сын: Петренко Матвей Патапиевич

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1848

Сын: Петренко Иван Патапиевич

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1850

Сын: Петренко Константин Патапиевич

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Петренко Иосиф Патапиевич

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1854

Дочь: Екатерина Патапиевна

Отец ребёнка: Петренко Патапий Евстратьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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