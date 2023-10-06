Петренко Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1870
Сын: Петренко Андрей Самуилович
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1872
Дочь: Иваненко Матрона Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно