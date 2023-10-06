Петренко Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1870

Сын: Петренко Андрей Самуилович

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1872

Дочь: Иваненко Матрона Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Самуил Патапиевич

Смерть
Неизвестно
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