Петренко Иван Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Иван Самуилович

Петренко Иван Самуилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1884

Отец: Петренко Самуил Патапиевич

Мать: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Петренко Никита Иванович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Петренко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close