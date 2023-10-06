Петренко Иван Самуилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1884
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1909
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1913
Сын: Петренко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно