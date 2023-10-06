Осовик (Петренко) Ефросиния Самуиловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1910
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Осовик Яков Иванович
Отец ребёнка: Осовик Иван Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.05.1913
Отец ребёнка: Осовик Иван Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно