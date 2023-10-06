Осовик (Петренко) Ефросиния Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осовик (Петренко) Ефросиния Самуиловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1888

Отец: Петренко Самуил Патапиевич

Мать: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Осовик Иван Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Осовик Яков Иванович

Отец ребёнка: Осовик Иван Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Осовик Николай Иванович

Отец ребёнка: Осовик Иван Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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