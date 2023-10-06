Коструб (Петренко) Елена Самуиловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1918
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1918
Сын: Коструб Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Коструб Михаил Григорьевич
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно