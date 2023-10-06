Коструб (Петренко) Елена Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коструб (Петренко) Елена Самуиловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1896

Отец: Петренко Самуил Патапиевич

Мать: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1918

Муж: Коструб Михаил Григорьевич

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1918

Сын: Коструб Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Коструб Михаил Григорьевич

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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