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Коструб Михаил Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1896

Отец: Коструб Григорий Матвеевич

Мать: Коструб Матрона Фокиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1918

Жена: Коструб Елена Самуиловна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1918

Сын: Коструб Даниил Михайлович

Мать ребёнка: Коструб Елена Самуиловна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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