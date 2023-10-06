Коструб Михаил Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения24.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1918
Жена: Коструб Елена Самуиловна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1918
Сын: Коструб Даниил Михайлович
Мать ребёнка: Коструб Елена Самуиловна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно