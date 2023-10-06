Петренко Александра Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1884
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1886
Дочь: Осовик Васса Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Осовик Ефросиния Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1890
Сын: Петренко Степан Самуилович
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1892
Дочь: Елизавета Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1894
Сын: Петренко Тимофей Самуилович
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1896
Дочь: Коструб Елена Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1898
Дочь: Татьяна Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1902
Дочь: Евдокия Самуиловна
Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно