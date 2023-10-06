Петренко Александра Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Александра Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1884

Сын: Петренко Иван Самуилович

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1886

Дочь: Осовик Васса Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Осовик Ефросиния Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1890

Сын: Петренко Степан Самуилович

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.09.1892

Дочь: Елизавета Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1894

Сын: Петренко Тимофей Самуилович

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1896

Дочь: Коструб Елена Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Татьяна Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1902

Дочь: Евдокия Самуиловна

Отец ребёнка: Петренко Самуил Патапиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Самуил Патапиевич

Смерть
Неизвестно
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