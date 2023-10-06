Петренко Степан Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Степан Самуилович

Петренко Степан Самуилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.07.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1890

Отец: Петренко Самуил Патапиевич

Мать: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1917

Жена: Петренко Елисавета Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Петренко Николай Степанович

Мать ребёнка: Петренко Елисавета Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close