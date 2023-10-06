Петренко Степан Самуилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.07.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1890
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1917
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Петренко Николай Степанович
Мать ребёнка: Петренко Елисавета Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно