Осовик (Петренко) Васса Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осовик (Петренко) Васса Самуиловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1886

Отец: Петренко Самуил Патапиевич

Мать: Петренко Александра Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Осовик Мамонт Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Осовик Андрей Мамонтович

Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1907

Дочь: Евдокия Мамонтовна

Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Ефимия Мамонтовна

Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1911

Дочь: София Мамонтовна

Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1916

Дочь: Ульяна Мамонтовна

Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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