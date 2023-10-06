Осовик (Петренко) Васса Самуиловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1904
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1904
Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1907
Дочь: Евдокия Мамонтовна
Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: Ефимия Мамонтовна
Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1911
Дочь: София Мамонтовна
Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1916
Дочь: Ульяна Мамонтовна
Отец ребёнка: Осовик Мамонт Поликарпович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно