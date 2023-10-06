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Осовик Мамонт Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Осовик Васса Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Осовик Андрей Мамонтович

Мать ребёнка: Осовик Васса Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1907

Дочь: Евдокия Мамонтовна

Мать ребёнка: Осовик Васса Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Ефимия Мамонтовна

Мать ребёнка: Осовик Васса Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1911

Дочь: София Мамонтовна

Мать ребёнка: Осовик Васса Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1916

Дочь: Ульяна Мамонтовна

Мать ребёнка: Осовик Васса Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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