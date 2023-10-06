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Петренко Патапий Евстратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1835

Жена: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1836

Сын: Петренко Григорий Патапиевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1838

Дочь: Татьяна Патапиевна

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1840

Сын: Петренко Самуил Патапиевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1842

Дочь: Анна Патапиевна

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1845

Сын: Петренко Матвей Патапиевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1848

Сын: Петренко Иван Патапиевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1850

Сын: Петренко Константин Патапиевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Петренко Иосиф Патапиевич

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1854

Дочь: Екатерина Патапиевна

Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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