Петренко Патапий Евстратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1835
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1836
Сын: Петренко Григорий Патапиевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.01.1838
Дочь: Татьяна Патапиевна
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1840
Сын: Петренко Самуил Патапиевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1842
Дочь: Анна Патапиевна
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.08.1845
Сын: Петренко Матвей Патапиевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.02.1848
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1850
Сын: Петренко Константин Патапиевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1851
Сын: Петренко Иосиф Патапиевич
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1854
Дочь: Екатерина Патапиевна
Мать ребёнка: Петренко Мария Григорьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно