Петренко Петр Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.06.1880
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1884
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Климашевская Марфа Петровна
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1889
Дочь: Рагинец Елена Петровна
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1894
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Явор Мария Петровна
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1899
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Наталия Петровна
Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно