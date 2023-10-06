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Петренко Петр Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1880

Жена: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1884

Сын: Петренко Павел Петрович

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Климашевская Марфа Петровна

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.05.1889

Дочь: Рагинец Елена Петровна

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Петренко Иван Петрович

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Явор Мария Петровна

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1899

Сын: Петренко Семен Петрович

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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