Климашевская (Петренко) Марфа Петровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1886
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1907
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Климашевский Степан Иосифович
Отец ребёнка: Климашевский Иосиф Семенович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1914
Дочь: Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Климашевский Иосиф Семенович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1919
Дочь: Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Климашевский Иосиф Семенович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно