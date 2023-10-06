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Климашевская (Петренко) Марфа Петровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1886

Отец: Петренко Петр Потапович

Мать: Петренко Анастасия Павловна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1907

Муж: Климашевский Иосиф Семенович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Климашевский Степан Иосифович

Отец ребёнка: Климашевский Иосиф Семенович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1914

Дочь: Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Климашевский Иосиф Семенович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Климашевский Иосиф Семенович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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