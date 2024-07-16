Петренко (Марченко) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1880
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: (Петренко) Анна Петровна
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
05.03.1884
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Климашевская (Петренко) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
17.05.1889
Дочь: Рагинец (Петренко) Елена Петровна
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
13.10.1890
Дочь: (Петренко) Анна Петровна
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
15.01.1894
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
02.06.1896
Дочь: Явор (Петренко) Мария Петровна
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
02.02.1899
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: (Петренко) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович