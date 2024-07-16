Петренко (Марченко) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Марченко) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1880

Муж: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: (Петренко) Анна Петровна

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
05.03.1884

Сын: Петренко Павел Петрович

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Климашевская (Петренко) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.05.1889

Дочь: Рагинец (Петренко) Елена Петровна

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
13.10.1890

Дочь: (Петренко) Анна Петровна

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
15.01.1894

Сын: Петренко Иван Петрович

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
02.06.1896

Дочь: Явор (Петренко) Мария Петровна

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Рождение ребёнка
02.02.1899

Сын: Петренко Семен Петрович

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: (Петренко) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Петренко Петр Потапович

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