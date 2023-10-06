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Климашевский Иосиф Семенович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884

Отец: Климашевский Семен Евграфович

Мать: Климашевская Васса Емельяновна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1907

Жена: Климашевская Марфа Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Климашевский Степан Иосифович

Мать ребёнка: Климашевская Марфа Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1914

Дочь: Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Климашевская Марфа Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Климашевская Марфа Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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