Климашевский Иосиф Семенович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
13.06.1907
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Климашевский Степан Иосифович
Мать ребёнка: Климашевская Марфа Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1914
Дочь: Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Климашевская Марфа Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1919
Дочь: Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Климашевская Марфа Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно